De Luca: «Ripartono i cantieri della Metro e Circumvesuviana»

Sette nuovi cantieri sulle linee della metropolitana e della Circumvesuviana. È questo l'obiettivo del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha comunicato il suo intendimento alla stampa a margine dell'incontro con il ministro De Vincenti. Nei prossimi due mesi ripartiranno le opere necessarie all'ammodernamento delle linee ferroviarie regionali. I lavori sono fermi da tempo e la volontà di De Luca è quella di sbloccarli per dare il via ad una campagna di ristrutturazione delle infrastrutture strategiche regionali.

Le opere sulle linee ferroviarie, bloccate da cinque anni come ricordato dal governatore, fanno il paio con quelle per la depurazione delle acque ed appartengono al progetto generale del presidente De Luca. L'incontro con il ministro De Vincenti ha avuto come tema principale l'attuazione del “Patto per la Campania” messo in campo con il governo nazionale.