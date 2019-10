Reddito di cittadinanza, De Luca: "Stanno scomparendo i lavoratori stagionali"

"Nei centri per l'impiego stanno accadendo cose gravi: si riversano in questi luoghi bande di delinquenti e tossicodipendenti che minacciano gli impiegati". Lo ha detto, durante il consueto intervento ai microfoni di Lira Tv, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Sappiamo di delinquenti che vanno dai commercianti con la certiificazione del reddito e dicono: io ti do la carta e tu mi dai i contanti. Spero che il Governo abbia senso di responsabilità, bisogna fare verifiche su questa corruzione di massa per non fare niente".

"Dai centri per l'impiego stanno scomparendo le disponibilità per fare lavori stagionali", ha concluso De Luca, alludendo a chi, tra i percettori del reddito di cittadinanza, preferisce evitare ogni possibilità lavorativa.