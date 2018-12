De Luca sulle formiche al San Giovanni Bosco: «E' arrivato il momento della procura»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca è tornato sulla vicenda delle formiche al San Giovanni Bosco. Il numero uno di palazzo Santa Lucia non ha usato mezzi termini per descrivere la vicenda che ha messo in imbarazzo la sanità campana. Secondo De Luca c'è dietro molto di più rispetto all'episodio delle formiche e il governatore ritiene che sia arrivato il momento che l'Asl interpelli le forze dell'ordine e la magistratura per indagare a fondo sulla vicenda.

De Luca ha ironizzato sulle formiche facendo capire che non è esattamente l'inverno la loro stagione e che dietro a questa vicenda potrebbe esserci qualcosa di molto più grave. Sibillino ha poi lasciato i giornalisti ribadendo che dovrebbe occuparsene, a questo punto, la procura di Napoli.