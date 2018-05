Audio di De Luca su de Magistris: "Sequestratelo e sputategli contro"

"E' un mentitore nato, piglia e scarica sulla Regione, ma come ca**o si può immaginare che la Regione debba occuparsi degli Lsu che lavorano al Comune di Napoli? E' una chiavica. "Non è possibile. Voi li dovete stringere nella sala del Comune, li dovete sequestrare, gli dovete sputare in faccia".

Sono solo alcune delle parole utilizzate da De Luca durante un incontro privato, raccolte e pubblicate dal Mattino in un file audio, a margine di un incontro tenutosi il 15 maggio con i cittadini dei quartieri nord di Napoli.

Si attende la replica del sindaco di Napoli alle frasi utilizzate dal Governatore.