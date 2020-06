De Luca rilancia la movida: "Cinema all'aperto e musica nei locali: apriamo tutto"

Da questa sera potranno riaprire i drive-in e i cinema all'aperto, sarà possibile programmare musica da intrattenimento nei locali (senza ballo), i bar potranno chiudere alle 2 di notte ma la vendita di alcolici da asporto sarà consentita solo fino alle 22. Questi, in sintesi, i punti salienti della nuova ordinanza che la Regione Campania sta per emanare, anticipata dal Governatore della Regione Vincenzo De Luca. Non solo: in Campania, dalla settimana prossima, sarà nuovamente consentito prenotare attività congressuali, riapriranno aree gioco per bambini e ripartiranno i campi estivi. Il settore del wedding riapre in anticipo rispetto alla concordata data del 15: già da lunedì sarà possibile rivolgersi a sale ricevimento, catering, artisti e addetti ai lavori.

Zero contagi

"Zero contagi è un risultato straordinario", ha spiegato De Luca. "Non abbiamo nessun focolaio. E' stato fatto un lavoro importante e ringrazio di cuore concittadini. per aver rispettato regole e per averci dato fiducia. Ora bisogna aprire tutto e tornare alla normalità ma per sempre, con sicurezza. Rilanciamo il turismo campano, valorizzando la bellezza dei territori e la sicurezza".

Scioglimento Asl Napoli 1 e Report

"Alcuni soggetti si sono nascosti per due mesi, ora tornano sulla scena per farsi pubblicità. Alcuni settori del mondo dell'informazione sono tornati alle vecchie cattive abitudine, non fanno informazione ma aggressione mediatica. A Napoli c'è qualche soggetto, un'assoluta nullità, fa polemiche e provocazioni. Non perderemo tempo nei confronti di soggetti che non sono più un problema politico ma un problema psichiatrico. Facciamo querele senza sbandierarle. In questi due mesi e mezzo ne abbiamo fatte sei, per diffamazione. Ora arriviamo a 8 con quella trasmissionaccia. Una vergognosa campagna di aggressione mediatica su una rete televisiva pubblica. Sono stati forniti falsi clamorosi. Chiederemo un risarcimento. Si confonde violenza privata con giornalismo d'inchiesta".

"L'Asl Napoli 1 sarà la nostra bandiera di trasparenza amministrativa. E' stata commissariata per 10 anni: i commissari di Governo non hanno visto e sentito niente. Abbiamo fatto una battaglia per buttare fuori i delinquenti. Ho chiesto a Salvini, allora Ministro dell'Interno, l'istituzione di un posto di polizia nel San Giovanni Bosco. Qualcuno ha mosso un dito? Citando Trilussa, ci sono lumache che strisciando sull'obelisco pensano di darsi importanza. Somari sono, nullità restano. E poi lunedì scorso c'era in contemporanea 'L'ultimo Samurai' con Tom Cruise, ma come si fa a vedere la trasmissionaccia?"

Piano socio economico

"Siamo l'unica regione che ha varato piano di aiuti. I soldi sono arrivati davvero. Ieri ci sono stati consegnati dall'Inps i dati per la gestione separata per i professionista, quindi dalla prossima settimana completiamo i pagamenti. Stiamo pagando le imprese, le famiglie. A giugno i pensionati riceveranno i bonus per la seconda volta. E tra fine giugno e inizio luglio cominceranno a lavorare 2500 giovani in 240 comuni della Campania e nelle Corti di Appello. A fine anno faremo un altro concorso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da oggi sarà decisivo il senso di responsavbilità dei concittadini. Questa sarà la nostra garanzia. Continuiamo così", ha concluso De Luca.