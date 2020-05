De Luca sulla copertina di “Le Parisien”: è un fake

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla prima pagina del celebre quotidiano francese "Le Parisien", la sua foto con indosso la mascherina e il titolo: "Il nuovo re d'Italia". Sarebbe l'ultimo di una serie di riconoscimenti ricevuti in Italia e a livello internazionale da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la sua azione durante la pandemia, se non fosse che l'immagine è un fake. La foto di De Luca è stata infatti sovrapposta a quella originale della prima pagina del quotidiano parigino di ieri, 16 maggio 2020. Nonostante il titolo presentasse un evidente errore, "noveau" invece di "nouveau", molti sono stati tratti in inganno dall'immagine: tra questi anche la giornalista Lucia Annunziata che, presentando De Luca ospite nella sua trasmissione "In mezz'ora" su Rai3, ha mostrato la copertina.

Annunziata si è poi corretta a fine trasmissione spiegando che si trattava di "uno scherzo che gira su internet". Nelle ultime settimane alcuni passaggi dei video con i quali De Luca aggiorna i cittadini campani sulla situazione coronavirus hanno trovato ampia diffusione sui social network non solo tra gli utenti italiani, ma anche all'estero: celebre ormai la "condivisione" da parte della top model Naomi Campbell sul suo profilo Instagram del video in cui, tra vari amministratori locali, compare De Luca pronto a mandare "i carabinieri con i lanciafiamme" alle feste di laurea.