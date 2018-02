Inchiesta smaltimento rifiuti, Cantone (Anac): "Della Sma non ci occupammo. Sono stato ingenuo"

"La regione Campania è l'unica che sottopone al controllo dell'Autorità Nazionale anti-corruzione (Anac) la gestione dello smaltimento rifiuti": così Vincenzo De Luca aveva voluto precisare, in un video, la posizione della Regione Campania in merito all'inchiesta che finora vede coinvolto il consigliere Passariello e il figlio di De Luca, Roberto, assessore nel comune di Salerno. Ma una controrisposta è arrivata, questa mattina, dal presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, intervistato dal GiornaleRadio Rai. "Abbiamo controllato gli atti di gara sulle ecoballe, in modo rigoroso", afferma Cantone che però ammette: "Non esiste nessun sistema per escludere atti corruttivi". Della Sma, la società nell'occhio del ciclone e che si occupa dello smaltimento dei fanghi, "non ci siamo mai occupati perché totalmente controllata dalla Regione Campania", sottolinea Cantone.



"Sono basito dall'inchiesta di Fanpage", afferma Cantone, "non credevo che certi metodi illegali continuassero, forse sono stato ingenuo".