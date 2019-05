De Luca: "Molti giornalisti sono mezze pippe"

"Ci sono delle mezze pippe fra i giornalisti", sostiene Vincenzo De Luca. Il Governatore della Campania risponde così a chi gli ha chiesto se fosse nelle sue intenzioni scusarsi dopo aver definito l'80% dei giornalisti 'farabutti'. "Una definizione meritata per chi deforma la realtà e fa propaganda con una penna in mano. Non voglio generalizzare, ci sono giornalisti di grande qualità ma anche mezze pippe".

De Luca chiede poi ai giornalisti di "smetterla di avere reazioni da sottocasta".