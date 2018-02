De Luca contestato a Pozzuoli, i manifestanti irrompono durante la cerimonia (VIDEO)

"All'indirizzo del governatore abbiamo lanciato sacchetti di rifiuti, gli stessi con i quali pensa di gestire prebende e clientele in Campania, come ha mostrato l'inchiesta giornalistica di Fanpage. Il prossimo 24 Marzo saremo in piazza a Napoli da tutta la Campania, con i comitati che da anni si battono contro il biocidio e gli affari sulla gestione dei rifiuti in Campania, per dire che Vincenzo De Luca se ne deve andare a casa. Ora basta". Così, in una nota stampa, i comitati Stop Biocidio e il Laboratorio Insurgencia hanno descritto la loro contestazione all'indirizzo del governatore Vincenzo De Luca, avvenuta oggi a Pozzuoli, dove De Luca stava per inaugurare il nuovo reparto di urologia dell'ospedale Santa Maria delle Grazie.