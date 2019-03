De Luca: “Nei nostri ospedali blatte sudamericane”

"I nostri ospedali li dirigono i dirigenti e i primari non i camorristi. Abbiamo deciso di pulire tutto e arriveremo fino in fondo". Lo assicura il governatore della Campania, Vincenzo De Luca intervenendo all'ospedale evangelico Betania di Napoli Est per annunciare l'avvio di screening gratuiti per le donne della periferia orientale.

Le blatte sudamericane

"In un ospedale sono state trovate delle blatte sudamericane a gennaio, mentre eravamo sottozero, oltre a formiche, scorpioni e serpenti. Intanto, i camorristi gestivano i parcheggi degli ospedali. È chiaro che se dici ai camorristi che, dopo 16 anni di proroghe, si fanno le gare d'appalto, gli stai dicendo che la camorra è finita".