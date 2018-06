De Luca sulle aggressioni al 118: "Prendiamo i delinquenti e buttiamoli in galera"

"Prenderemo le misure necessarie per tutelare gli operatori ma dovremo chiedere anche alle forze dell'ordine di usare il pugno di ferro verso delinquenti irresponsabili". Sono le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a margine della Giornata mondiale del donatore sull'emergenza aggressioni nei confronti di operatori del 118.

"Certo non possiamo avere delle pattuglie a ogni angolo di strada o a tutela di ogni singola ambulanza. Serve una crescita in termini di civiltà ma quando non ci sono insegnamenti in famiglia, a scuola o nei luoghi di lavoro, a quel punto deve intervenire la repressione. Prendiamo i delinquenti e buttiamoli in galera, altrimenti dovremmo perdere anni a insegnare anche le regole minime del vivere civile e non possiamo permettercelo", sono le affermazioni di De Luca.