Coronavirus, De Luca ringrazia i campani: "Prova di grande rigore, siamo un modello"

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca si è rivolto ai cittadini nel consueto punto settimanale sulla situazione Covid-19.

"Siamo entrati pienamente in fase due anche dal punto di vista del dibattito politico. Siamo nel chiacchierificio nazionale. C'è dibattito tra chi ritiene che si possa contrattare linea di credito con l'Unione Europea e chi ritiene che dovremmo avere in regalo centinaia di miliardi. Mi pare che stiamo perdendo tempo. I soldi non li regala nessuno. L'Italia può ottenere una linea di credito molto importante, diluita, possibilmente a tasso zero. Se l'UE ci desse 500 miliardi noi non saremmo in grado di spenderli. La palude burocratica mangia il paese. Sono decenni che ci trasciniamo questo problema".

Rapporto Nord-Sud

"Qualcuno vuole aprire questo tema in maniera sgangherata. Ho detto che avremmo frenato la corsa all'ingresso in Campania ma qualcuno ha voluto trasformare questa dichiarazione in una diatriba Nord-Sud, è un'idiozia. Ieri a Milano hanno registrato 1073 nuovi contagi. Qualcuno al Nord dice "noi dobbiamo convivere con il contagio". Però possono convivere se hanno ridotto contagio in una dimensione marginale, ma quando hai oltre 1000 contagi al giorno non devi convivere, devi combattere. Noi dovremmo discutere di divario Nord-Sud su cose serie, non su queste. Dobbiamo tenere sotto controllo i focolai. Mi auguro che questa abitudine nazionale di fare polemica sul Sud prima o poi cessi. C'è gente che guarda al Sud solo per dare lezioni. Ma a volte le lezioni possono anche essere apprese. Qui ci sono eccellenze mondiali, come il Cotugno - primo ospedale al mondo per efficienza operativa. Oppure il Pascale, o la Regione che fa un ospedale modulare dopo gara pubblica in tre settimane. Fra una settimana saranno 120 posti letto, è un ospedale vero. Dobbiamo essere orgogliosi. Questa prova viene dalla Regione che riceve meno soldi di tutte le regioni d'Italia. Ogni anno riceviamo 45 euro in meno pro capite rispetto al Veneto, 40 euro in meno rispetto alla Lombardia. Ora siamo modello di rigore amministrativo. Dovremmo parlare di questo".

Fase Due - Sanità

"Bisogna riaprire l'attività ordinarie negli ospedali, avendo realizzato in ogni provincia ospedali dedicati al Covid. Grazie a Dio c'è minore pressione, abbiamo posti liberi e siamo tranquilli anche per l'autunno. Da fine mese ripartirà l'attività ordinaria. Abbiamo capito tutti che gli ospedali sicuri sono qui, ci possiamo risparmiare i viaggi della speranza che facciamo verso le strutture del Nord.

Vogliamo sviluppare una campagna di tamponi per affrontare definitivamente i focolai. Faremo un lavoro mirato su strutture di anziani, pubbliche e private. La morte di centinaia di anziani è stata un delitto, un'ignominia. Faremo accertamento a tappeto, già da lunedì. Poi tamponi ai familiari dei pazienti in isolamento domiciliare. Infine lavoro su personale medico e infermieristico.

Mascherine: abbiamo deciso di distribuire un kit di due mascherine a ogni famiglia. A volte sembra che più fai più le cose che fai sembrano dovute. Qua non è dovuto niente, ci sono regioni che queste cose le sognano. Già da ieri stiamo distribuendo. In qualche quartiere qualcuno voleva 4 o 5 kit per se: le mascherine arrivano a domicilio. Da oggi comincia la distribuzione nelle altre municipalità di Napoli e a Salerno. Dal 27 al 30 Poste completa la consegna delle mascherine nei comuni sopra i 10mila abitanti. Poi invieremo nelle zone rosse e sulle isole. Sforzo finanziario e organizzativo immenso. Poi altre mascherine le immetteremo in vendita a prezzo di costo. E infine, credo da maggio, l'uso della mascherine diventerà obbligatorio.

Ridurremo attività ambulatoriali negli ospedali. Nei territori ci sarà la rete territoriale. Daremo un contributo straordinario a personale medico e infermieristico che è stato in prima linea.

I dati di ieri: 44 positivi, che portano il totale a 4282. Ieri abbiamo fatto oltre tremila tamponi. Una percentuale molto confortante. Siamo arrivati a oltre 60mila tamponi. Dobbiamo arrivare al risultato, non manca chi ha tempo da perdere. Abbiamo avuto problemi a Pozzuoli, a Ischia e in altri comuni, ma li abbiamo gestiti benissimo.

Dal 12 aprile i numeri che abbiamo avuto, quotidianamente: 66, 99, 38, 80, 64 , 37, 41, 45, 61, 50, 44. La valutazione che fanno i medici - epidemiologici è che il quadro è rassicurante. Tutto sommato la situazione si è stabilizzata, credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità. Non una ripresa piena ma primi passi in avanti. Ma il rigore nei comportamenti dovremmo mantenerlo. Sarà obbligatoria la mascherina. Non torneremo a come eravamo 3 mesi fa. "Non possiamo riprendere movida" , mi ha scritto qualcuno. Ma sei scemo? Noi riprendiamo in un contesto di prudenza, di tutela".

Fase Due - Economia

"Primi passi da lunedì prossimo. Riaprono le librerie, tentiamo di evitare affollamenti. Attività aperte solo la mattina per bar e pasticcerie (consegne) librerie (aperte al pubblico). Nel pomeriggio consegne per pizzerie, ristoranti, rosticcerie e altri. Domani faremo una modifica per gli orari di consegna degli alimenti. Stiamo cercando di venire incontro a esigenze di tutti mantenendo la linea della Campania, modello nazionale. Da lunedì riprendono anche attività di manutenzione (alberghi, stabilimenti balneari).

Ricordo che per noi fase due significa anche altro. Siamo l'unica Regione che ha piano di aiuti di quasi un miliardo di euro. E' stato pubblicato il bando per i contributi alloggiativi fino al 12 maggio. I Comuni dovranno segnalare le situazioni di bisogno. Lavoriamo per il contributo di 2000 euro. Ci sono richieste da 90mila imprese. Inoltre sono arrivate 50mila richieste per contributo di mille euro per lavoratori autonomi. Noi dobbiamo mandare elenco dei richiedenti a Bruxelles. Ieri notte abbiamo mandato elenco delle imprese a Bruxelles. Ma abbiamo scoperto che in Italia c'è una norma del 2017 che prevede che prima di erogare contributi bisogna dare al Ministero dello Sviluppo l'elenco. Ma dovremmo perdere 15 minuti per ogni pratica. Tra martedì e mercoledì speriamo di avere l'ok dall'Unione Europea e poi procediamo all'erogazione. Da inizio maggio mille euro ai professionisti.

Pensioni al minimo: lavoriamo con l'Inps che ha dovuto chiedere parere sulla privacy. Quando ci daranno autorizzazione trasferiamo tutto alle Poste che girerà ai pensionati. Abbiamo girato elenco dei cassintegrati, aspettiamo ulteriori risorse dal Governo. Dal 3 o 4 maggio ci saranno incontri con il comparto del turismo, pensiamo a una campagna promozionale per il turismo in Campania. Faremo incontri per il comparto della cultura, dello sport. Manterremo il servizio del Frecciarossa da Milano al Cilento e il metro del mare, è un gesto di fiducia per il futuro.

Mi scrivono i cittadini di Aniello Falcone, mi esprimono preoccupazione per atteggiamento irresponsabile, affollamento. Mi hanno mandato le foto. Cercheremo di controllare e ne parleremo con le forze dell'ordine. Lo ripeto: ci vuole senso di responsabilità, il rischio è quello di far riaccendere i focolai. Altri due mesi di quarantena l'Italia non li può reggere. Voglio ringraziare di cuore i campani. Avete offerto prova straordinaria di rigore, non era facile. Abbiamo preso decisioni importanti, difficili. Finché non avremo vaccino bisognerà avere massimo della prudenza. Se sarà così usciremo fuori in maniera forte e definitiva. Sono convinto che l'Italia si riprenderà. EuroNews descrive la nostra regione come modello. I riconoscimenti arrivano più dall'estero che dall'Italia. Grazie a tutti".

Domande

A Giugliano un nuovo ospedale? "Si fa nuovo ospedale. Così come si fa nuovo ospedale costiera sorrentina".

Ospedale Covid nell'Ospedale del Mare: c'è carenza di personale? "Sì, stiamo cercando di reperire personale adeguato".



Elezioni regionali

"Bisogna fissare data per le elezioni. C'era una finestra ampia da luglio a ottobre-novembre. La premessa è che ci devono essere condizioni di sicurezza. Se si va a votare a fine luglio probabilmente non avremo grandi problemi. Credo che sarebbe ragionevole decidere a fine maggio, con il Ministero della Salute. Se - come speriamo - il contagio rientra al 90% allora luglio potrebbe essere un'ipotesi. Se non c'è questa possibilità a settembre diventa complicato. Bisognerebbe fare bonifiche delle scuole dopo la votazione, quindi si dovrebbe votare al massimo per il 15 settembre. E in quel caso bisognerebbe prendere le firme ad agosto. Ad ottobre c'è il rischio dell'epidemia di influenza. Tutti ci dicono che in autunno avremo un'altra ondata, speriamo non sia così ma queste sono le previsioni. Quindi speriamo di poterle fare a luglio".