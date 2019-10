De Laurentiis apre a Ibrahimovic: "Ne stiamo parlando da mesi"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Tv Luna: "Credo nella napoletanità, il profumo di una libertà intellettuale unica. Io mi sento paladino di questa napoletanità che qualche stolto vuole ferire", ha detto De Laurentiis precisando le sue dichiarazioni rilasciate ieri. "Napoli è una filosofia di vita", ha aggiunto De Laurentiis.

"Finora non mi aspettavo nulla di più dalla stagione, abbiamo cambiato 12 calciatori e i nuovi devono ambientarsi. Anche Lozano deve conoscere compagni e allenatore, bisogna dargli tempo".

De Laurentiis ha poi sottolineato di aver offerto a Mertens e Callejon un rinnovo contrattuale. "Sono super pagati per la loro età, se vogliono andare altrove non mi opporrò. Ne riparleremo".

Ibrahimovic

"E' soprattutto un amico", ha detto De Laurentiis commentando le voci di mercato su Ibrahimovic. "L'ho conosciuto non da calciatore ma da persona normale a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo, abbiamo passato un paio di giorni insieme straordinari. Potrebbe essere un desiderio più che una suggestione, dipende da lui e non dipende da me. Ogni cosa ha una sua logica. C'è qualcosa in ballo? Se ne sta parlando da qualche mese".