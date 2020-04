Il cuore di De Laurentiis nella lotta al Coronavirus, il prof Ascierto: "Grazie presidente"

"Mi associo all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale nel ringraziare il presidente De Laurentiis per la donazione di quattro ventilatori per il reparto di Rianimazione. Possiamo farcela, grazie". E' il post pubblicato dal prof. Ascierto, oncologo del Pascale, fresco di nomina come coordinatore del gruppo di ricerca regionale in Campania, per ringraziare il presidente del Napoli per il nobile gesto.

"Cura Ascierto" funziona: gli ultimi dati

Intanto la risposta dei pazienti affetti da Covid-19 al Tocilizumab continua a mitere successi clinici: nel 77% dei pazienti, le condizioni respiratorie risultano migliorate o stabilizzate. È quanto rivela uno studio coordinato da un gruppo di specialisti di Anestesia e rianimazione, Malattie infettive, Reumatologia, Pediatria, Biochimica clinica e Immunologia dell'Università degli Studi di Brescia. I risultati saranno pubblicati sulla rivista “Autoimmunity Reviews", nel numero di luglio. Il farmaco è stato somministrato negli Spedali Civili di Brescia a 100 pazienti con polmonite da Covid-19 che avevano sviluppato un'insufficienza respiratoria grave e refrattaria a tutti i trattamenti disponibili. Si tratta della serie prospettica più ampia al mondo. Buoni i risultati ottenuti finora anche al Cotugno di Napoli.