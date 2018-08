De Laurentiis presidente del Bari, la Curva B contesta: "E' una vita che bari"

Dura contestazione da parte del tifo organizzato di Curva B dopo l'acquisto, da parte di Aurelio De Laurentiis, del Bari. Tre striscioni sono apparsi in città. "Finalmente, è una vita che bari"; "Non solo il Bari ma anche altre società, basta che vai via dalla nostra città", "Il colpo è arrivato, con questo Bari vinciamo il campionato".

Evidentemente la lunga - e finora vana- attesa per l'acquisto di un top player ha suscitato malumori tra i tifosi, sfociati in questo sfogo dopo l'acquisto di una seconda squadra.