Il questore De Iesu: "Negli occhi dell'accoltellatore di Arturo c'era tenerezza"

"Gli occhi dell'accoltellatore di Arturo a un anno avevano la stessa tenerezza di mio figlio". Lo ha detto il questore di Napoli Antonio De Iesu, intervenuto all'iniziativa "Giornata del dialogo sulla legalita'", in nome di Attilio Romano, vittima innocente di camorr. "Cosa accade nelle vite di quei bambini quando crescono? C'è un vuoto, qualcosa che non va nelle famiglie, nel contesto in cui vivono", afferma il questore. "E a questo punto le sanzioni non bastano, non si può pensare di risolvere la situazione privando della libertà un ragazzino".