De Iesu sul 12enne ferito a Capodanno: "Sono ragazzini che scimmiottano Gomorra"

Il questore Antonio De Iesu, il colonnello Ubaldo Del Monaco, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, Antonio Serpico, capo della sezione Falchi, si sono recati ieri pomeriggio al Monaldi per incontrare Arturo, il 17enne accoltellato in via Foria.

Arturo sta meglio, ma ha ancora seri problemi alle corde vocali. De Iesu ha anche parlato, come riporta Il Mattino, dei due colpi di arma da fuoco che hanno ferito il bambino di 12 anni a San Giovanni a Teduccio a Capodanno: "La criminalità organizzata in questa storia non c’entra niente. I camorristi veri sanno che le stese significano grande attenzione delle forze dell’ordine e della stampa. E' opera di ragazzini che giocano a scimmiottare Gomorra. Sono troppi e fuori controllo".