Strage di Qualiano, parla il carabiniere negoziatore: "De Falco non provava rimorso"

Uno dei carabinieri che ieri ha condotto, per quasi undici ore, la trattativa con Pasquale De Falco, il 37enne di Qualiano che ha ucciso la madre prima di barricarsi in casa, ha parlato a Pomeriggio Cinque, in diretta con Barbara D'Urso. "Non era in grado di ragionare, e non provava rimorso per aver ucciso la madre", ha detto il militare. "Girava in casa nervosamente durante le trattative, e noi vedevamo la donna riversa a terra, morta. Era una scena agghiacciante". Della strage di Qualiano ha parlato anche il Capitano Antonio De Lise, a capo della Compagnia di Giugliano, sul posto già dal mattino: "De Falco non era aperto al dialogo, anche quando a parlare con lui era la sorella Chiara".

IL VIDEO: SPARI E BLITZ PER STANARE DE FALCO



Fallite le trattative, è stato necessario intervenire di forza. De Falco si è lasciato ammanettare senza opporre resistenza ed è stato trasferito a Poggioreale, nel reparto psichiatrico.