Esplosione nel centro sportivo: il nome della vittima

E' Davide Conato, 45 anni, la vittima nell'incendio avvenuto nel parcheggio della piscina Ariete ai Camaldoli. Il manutentore della piscina era in auto quando si è verificata l'esplosione, morendo carbonizzato.

Si lavora intanto ancora per capire cosa abbia causato la terribile esplosione, avvenuta stamani intorno alle 10 nel centro sportivo. L'ipotesi più accreditata, suffragata da quanto dichiarato da alcuni testimoni, è la fuga di gas dal contenitore a servizio della piscina della scuola di nuoto.

Secondo alcuni residenti della zona prima della deflagrazione si avvertiva chiaramente puzza di gpl. I boati, raccontano i testimoni, sono stati due a brevissima distanza l'una dall'altra.

La fuoriuscita di gas ha alimentato una fiammata che ha totalmente devastato il locale accanto ai serbatoi e le cinque vetture parcheggiate nei sui pressi. L'uomo che ha perso la vita si trovava, al momento dell'esplosione, lì vicino: il suo corpo è stato trovato tra due delle vetture distrutte. Si tratta di un uomo di 60 anni non ancora identificato. Pare provvedesse alla manutenzione dello stesso impianto di stoccaggio del gas.

Il complesso sportivo di via Guantai ad Orsolone è vicino a numerosi presidi ospedalieri. I tre feriti più gravi (sono stati cinque in totale) sono stati immediatamente trasportati al Cardarelli e ricoverati in terapia intensiva.

