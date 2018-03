Corruzione: assolto il consigliere Alfieri

Il consigliere comunale di Torre Annunziata, Davide Alfieri è stato assolto con formula piena dall'accusa di corruzione. I giudici del tribunale di Torre Annunziata, presidente Maria Laura Ciollaro, hanno assolto perché il fatto non sussiste sia il politico che il suo coimputato Gennaro Giugliano rigettando le richieste della procura. Nel corso della requisitoria, il pm aveva chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi per Alfieri ed a sette mesi per Giugliano. I giudici hanno però accolto la tesi difensiva, sostenuta dai legali Roberto Cuomo ed Elio D'Aquino.

L'accusa si riferiva ad una vicenda del 2011 e contestava un episodio di corruzione che avrebbe avuto come protagonista il consigliere comunale. Secondo la procura avrebbe fatto ottenere un incarico nell'Oiv, l'Organismo indipendente di valutazione, del comune di Torre Annunziata al Giugliano in cambio di metà del compenso. L'istruttoria ha però dimostrato, secondo i giudici, l'insussistenza dell'accusa accogliendo anche la tesi difensiva secondo cui mancasse alle fondamenta l'accusa visto che la prerogativa della nomina dei membri dell'Oiv spettava all'allora sindaco Giosuè Starita con un decreto sindacale.