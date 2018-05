Datteri e carne in scatola pericolosi: il sequestro in due negozi

Carabinieri della stazione forestale di Pozzuoli in azione, ieri, a Giugliano: hanno effettuato una serie di controlli su etichettatura, presentazione al pubblico e pubblicità di prodotti alimentari.

In particolare, due esercizi commerciali in via Ripuaria, gestiti da un ucraino e un pachistano, i militari hanno trovato alimenti privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana per consentire di identificare la partita di appartenenza.

Il cibo, tra cui 50 kg di carne in scatola e 30 di datteri e alimenti di vario genere, è stato sequestrato. Per i titolari dei negozi multe per oltre 6mila euro totali.