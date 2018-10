Colpito da un Daspo, era in tribuna a guardare la partita

Era seduto in tribuna durante la partita di calcio tra Sangennarese e Real Poggiomarino. Solo che era colpito da un Daspo e non poteva essere lì. Lo hanno notato gli agenti del commissariato di Ischia che hanno scoperto un 37enne del posto mentre guardava la partita in tribuna al campo sportivo Mazzella.

L'uomo era sottoposto al Daspo del Questore di Napoli a partire dal luglio 2015 e doveva presentarsi in commissariato al 20esimo del primo tempo. I poliziotti lo hanno visto sugli spalti e l'hanno arrestato.