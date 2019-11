Scontri allo stadio: scattano otto Daspo

Sono stati otto i supporters raggiunti dal provvedimento di Daspo in seguito ai tafferugli scoppiati ieri nel corso della gara del campionato di Promozione tra Ischia e Lacco Ameno. Il vicequestore della Polizia di Stato, in seguito al vaglio delle immagini, ha comminato il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive a quattro tifosi dell'Ischia e ad altrettanti del Lacco Ameno, anche se non si esclude che a queste prime misure ne possano seguire altre. Gli incidenti sarebbero scoppiati quando, in seguito a dei cori scanditi dai tifosi del Lacco Ameno, alcuni sostenitori gialloblu si sarebbero recati nel settore degli spalti destinato agli ospiti.

In seguito ad un climax di insulti, i tifosi si sono affrontati prima con degli schiaffi e poi con calci, pugni e ombrellate. Durante gli scontri uno degli ultras ischitani avrebbe altresì colpito un suo sodale causandone il ferimento refertato poi dallo staff sanitario come guaribile in sette giorni. Gli investigatorri starebbero ancora visionando i filmati per risalire all'identità di altri che, seppur non avendo partecipato attivamente ai tafferugli, si sarebbero recati nella porzione di gradinate dedicata ai tifosi del Lacco Ameno, contravvenendo così al regolamento.