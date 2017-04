"Daspo per i parcheggiatori abusivi": la richiesta dei Verdi

"Purtroppo la piaga dei parcheggiatori abusivi è difficile da estirpare come dimostra il caso di Posillipo dove, a pochi giorni dal blitz dei Carabinieri, le stesse strade sono diventate nuovamente terreno esclusivo di quelli che sono veri e propri estorsori ai danni di automobilisti e motociclisti". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, e Marco Gaudini, consigliere comunale del Sole che ride di Napoli, fondatori insieme a Gianni Simioli de La radiazza del gruppo Facebook "Io odio i parcheggiatori abusivi" a cui "continuano ad arrivare segnalazioni e denunce che giriamo alle forze dell'ordine. Abbiamo deciso di regalare grazie all'imprenditore Roberto Fogliame dei buoni per la spesa e dei buoni benzina a chi riuscirà fornendo alla nostra pagina fb dati utili ad applicare il daspo contro i parcheggiatori abusivi o anche a farli arrestare".

"In questi giorni ci sono arrivate diverse segnalazioni in merito a un parcheggiatore abusivo che opera nella zona di via Pansini, tra l'ospedale Pascale e la fermata della metropolitana, e sarebbe particolarmente aggressivo e fastidioso. Questo individuo detta legge nella zona e fa parcheggiare le autovetture dei suoi 'clienti' presso tutti i posti disponibili occupandoli con le sedie. Il personaggio per delimitare il territorio da anche un fastidio tremendo, urlando e cantando a squarciagola dalle 7 del mattino fino alle 14 circa incessantemente", ha concluso Borrelli.