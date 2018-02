Carte di credito clonate nel dark web: arresti in tutto il mondo, c'è un napoletano

La collaborazione tra la Polizia italiana e l'HSI americana ha consentito la buona riuscita dell'operazione Infraud, che ha smantellato un'organizzazione criminale internazionale che operava nel dark web. L'organizzazione, che aveva il presunto capo in un uomo residente in Ucraina, era capace di individuare i codici bancari di molte carte di credito e grazie a questa tecnica avrebbe sottratto, nel tempo, circa 530 milioni di euro. L'operazione ha portato 13 persone in carcere, in 16 paesi del mondo. Tra i 13 arrestati un napoletano, il cui nickname era 'Dannylogort', attivo per l'organizzazione già dal 2010.

Il capo ucraino è stato arrestato nei giorni scorsi in Thailandia. L'organizzazione avrebbe sottratto soldi a migliaia di persone in tutto il mondo.