"Rimuovete quell'albero": cinque giorni dopo le raffiche i danni sono ancora visibili

È passata quasi una settimana e l'albero abbattuto dal vento in Via Sant' Alfonso dei Liguori - nei pressi di Piazza Poderico - non è stato ancora rimosso dall'area pedonale. Lo sottolinea in una nota l'ex consigliere municipale Enrico Cella, presidente dell'associazione 'Vivere il quartiere'. "Le difficoltà sono tante per i disabili, che non possono usare lo scivolo perché ostruito dall'albero caduto", scrive Cella. Nei dintorni c'è anche una scuola (26esimo circolo Imbriani).

"Quanto sarà rimosso dal marciapiede l'albero?", si chiedono i residenti. "L'abbandono da parte delle Istituzioni comunali, sindaco e Presidente della IV Municipalità è sotto gli occhi di tutti. L'albero andava rimosso subito, non è possibile che resti ancora lì in bella mostra creando non pochi disagi", conclude Enrico Cella.