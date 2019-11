Napoli e provincia, danni del maltempo: crolla un albero, ferito autista di bus

Il forte vento sta causando già i primi danni a Napoli e in provincia: a Pozzuoli, nello stazionamento Ctp di via Fasano, un albero è crollato e ha parzialmente colpito un autobus di linea. Ferito l'autista dell'autobus, che era in procinto di partire. L'uomo è stato costretto alle cure mediche anche se, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e polizia municipale.

A Bagnoli, invece, un cartellone stradale è crollato in via Acate, nei pressi del mercatino rionale. Già da tempo il cartellone era stato segnalato come pericolante - secondo quanto riferito dai cittadini. Per fortuna, un palo della luce ha impedito che il cartellone crollasse su una macchina in sosta.

A Giugliano è crollata l'insegna del pronto soccorso dell'ospedale. L'insegna ha sfiorato due donne che passeggiavano sul marciapiede, per fortuna senza colpirle.