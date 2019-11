Danni maltempo, il ministro Costa: "Stanziati 12 miliardi, le Regioni pensino alla prevenzione"

Napoli messa in ginocchio dal maltempo, come molte altre zone d'Italia. Il ministro Sergio Costa, a Capodimonte per gli Stati generali del verde pubblico, ha annunciato lo stanziamento di 12 miliardi di euro: "In queste settimane di emergenza ne ho già stanziati 5,5 miliardi, ma è importante lavorare sulla prevenzione. Per questo motivo, sono già disponibili altri 6,5 miliardi per lavori di contrasto al dissesto idrogeologico. Le Regioni devono occuparsi della prevenzione, più investimenti facciamo per prevenire i disastri, meno ne spenderemo per le emergenze".