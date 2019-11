Frana la strada, palazzo sgomberato. I Verdi: "Nessuna manutenzione delle fogne"

Una frana che ha sfiorato i palazzi di Vico Moio e ha costretto i residenti a sgombrare le case in attesa del consolidamento. E' quanto è avvenuto nel quartiere Arenella a causa dei danni del Il maltempo delle ultime settimane. La denuncia arriva dalla pagina Facebook del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli lancia l'allarme dissesto idrogeologico con particolare attenzione ad alcune zone della città: “Frane a pochi metri dalle abitazioni all’Arenella, preoccupazioni simili ai Pisani - scrive Borrelli sui social network - Purtroppo il diboscamento, la mancata manutenzione delle fogne e l’abusivismo hanno creato situazioni critiche in vari punti di Napoli e provincia. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardo situazione critiche legate al rischio idrogeologico causato dall’ondata di maltempo che ha investito i nostri territori nelle ultime settimane. In particolare all’Arenella, lungo vico Molo alle due porte, si è verificato uno smottamento che ha causato il cedimento della strada, con la frana che si è arrestata a pochi metri dalle abituazioni. I residenti sono stati sgomberati in attesa degli interventi di consolidamento. Una situazione simile si è verificata nella zona flegrea, nell’area dei Pisani, dove la striscia di terra che divide un agglomerato residenziale da un’area scoscesa si sta assottigliando sempre di più”.