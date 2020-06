Maltempo, danni al cimitero di Miano: lastre di marmo distrutte

Il forte vento e i temporali abbattutisi su Napoli in queste ore - che hanno spinto la Protezione Civile a dichiarare l'allerta meteo - hanno prodotto diversi danni. Nella conta finiscono alcune cappelle del cimitero di Miano: gli alberi crollati hanno spaccato e frantumato le lastre di marmo di alcuni loculi. Secondo gli addetti ai lavori "potrebbero essere state colpite anche le spoglie mortali", i liquidi post-mortali potrebbero essere stati versati. "In questo caso", spiega Fabio Bellomunno dell'omonima ditta funebre, "i danni sarebbero, oltre che materiali, anche morali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo preoccupati che possa esserci un altro abbandono totale", prosegue Bellomunno. "Come già accaduto anni fa al cimitero di Poggioreale, dove il maltempo ruppe cappelle e congreghe e dove adesso ci sono ancora alberi divelti sulle strade. Oppure come accaduto proprio qui a Miano, dove una cappella gentilizia ha avuto questo tipo di problemi è ancora nelle stesse condizioni. Speriamo che facciano qualcosa subito. Non dimentichiamoci che per quasi tre mesi non abbiamo potuto usufruire del cimitero. Vorremmo essere rassicurati dal Comune di Napoli".