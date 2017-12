Baby gang danneggia scultura nella Galleria Umberto

Ancora un raid nella Galleria Umberto a Napoli. Stavolta ad essere vittima delle baby gang è stata una scultura in legno realizzata dall'artista Salvatore Iodice e donata al Comune per affiancarla all'albero addobbato dal Gambrinus. L'autore dell'opera è anche consigliere della seconda municipalità ed abitante dei Quartieri spagnoli. Questo non ha dissuaso il gruppo di giovanissimi che hanno vandalizzato la sua opera nelle ultime ore aggiungendo un ulteriore raid ai continui susseguitisi durante le festività natalizie ed aventi ad oggetto l'albero in Galleria.

La notizia è stata data dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha commentato: «La vandalizzazione dell’opera di Iodice lascia ancora più l’amaro in bocca perché era stata realizzata da una persona che vive e lavora nei Quartieri spagnoli e che ha deciso di cambiare vita, riscattandosi da un’infanzia e una gioventù in cui aveva rischiato di intraprendere una strada sbagliata».