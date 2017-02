Fuorigrotta, danneggiava edifici pubblici: arrestato tunisino

Un cittadino di nazionalità tunisina è stato arrestato da due agenti della Polizia Ferroviaria della stazione dei Campi Flegrei perché responsabile di danneggiamento aggravato ai danni di edifici pubblici.

L'uomo, in seguito all’intervento della Polfer, ha provato ad opporre resistenza aggredendo i militari con calci, spintoni e pugni, ma è stato fermato poco dopo. I due agenti sono stati portati all’Ospedale S. Paolo di Fuorigrotta per alcune lesioni riportate durante l’aggressione. Il tunisino è ora in questura in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.