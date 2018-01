Scampia, il cantante Daniele Sanzone trova un proiettile sul balcone

"Trovato fuori il balcone della mia stanza a Scampia, Buon anno a tutti!", così, con una certa dose di autoironia, scrive Daniele Sanzone allegando la foto che vi proponiamo. Sanzone è il cantante degli A67, gruppo di Scampia molto impegnato nel sociale. Il proiettile non sembra però essere una minaccia a Sanzone, così almeno crede il diretto interessato che scrive: "Non credo fosse diretto a me anche se davanti al mio balcone c'è solo il Vesuvio e la caserma dei carabinieri. A capodanno la tradizione del mio quartiere vuole che si spara per bene e quindi chissà come questo proiettile è arrivato nel mio balcone. Se non mi hanno ammazzato in passato difficilmente credo lo faranno ora".



Molti i messaggi di solidarietà che sono arrivati al cantante.