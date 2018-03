Persone scomparse: "Aiutatemi a trovare Daniele"

"Ragazzi per la seconda volta ho bisogno del vostro aiuto. Mi avete aiutata tantissimo per mio fratello...Quindi mi affido a voi e alla potenza che può avere questo social, per avere notizie di un mio amico stretto. Da ieri alle 14:00 che non sappiamo dove sia, vi prego X chiunque abbia visto Daniele Di Marzo mi contattasse immediatamente, i suoi familiari e tutti noi amici, siamo in pensiero. Per piacere massima condivisione del post, grazie". E' il post Facebook di un'amica di Daniele, che ha fatto perdere le tracce da due giorni.