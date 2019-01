Morte del tifoso dell'Inter, sale ancora il numero di indagati

Salirà ancorai il numero di indagati per la morte di Daniele Belardinelli, tifoso del Varese morto nella notte tra 26 e 27 dicembre, in seguito all'agguato teso dai tifosi dell'Inter (tra i quali c'era appunto Belardinelli) ai supporters del Napoli in trasferta a Milano per Inter-Napoli. Secondo quanto riportato dall'Ansa, in queste ore altre persone saranno convocate in Questura per la consegna dell'avviso di garanzia. Il numero di indagati, per ora, era fermo a 23 persone. Gli inquirenti cercano di individuare l'automobilista alla guida della vettura che avrebbe travolto Belardinelli durante le fasi concitate dell'agguato. Ulteriori elementi utili agli inquirenti verranno alla luce dopo il 15 gennaio, giornata in cui sarà disposta l'autopsia sul cadavere del tifoso varesini.