Muore la piccola Daniela, stroncata dalla leucemia a soli 9 anni

Daniela era stata colpita dal 2014 dalla leucemia e aveva affrontato la malattia con grande coraggio, passando prima per il Policlinico di Napoli e poi per il Bambin Gesù di Roma. Recentemente era stata avviata una campagna di mobilitazione per aiutarla a curarsi.

La bambina di Giugliano era infatti dovuta partire per l'Olanda per sottoporsi ad una cura sperimentale, molto costosa. Hanno partecipato alla gara di solidarietà tutti: scuole, associazioni, il comune, la polizia municipale, bar, la squadra di calcio cittadina. Erano stati raccolti oltre 30mila euro. Purtroppo però la cura sperimentale non ha prodotto i risultati sperati e la bimba era tornata nell'ospedale di Roma, fino al tragico epilogo.