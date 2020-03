Dalla Cina 50mila mascherine per Napoli

Cinquantamila mascherine per Napoli. Arrivano dalla Cina, precisamente dalla città di Zhengzhou (capitale della Provincia dell'Henan), legata da oltre dieci anni al capoluogo partenopeo da un saldo vincolo di amicizia rinsaldato nel 2018 proprio a Zhengzhou con la visita del consigliere comunale Marco Gaudini in occasione al Forum dei Sindaci sul turismo e la sostenibilità.

Il Sindaco de Magistris nei giorni scorsi ha scritto una lettera al Sindaco di Zhengzhou chiedendo una collaborazione per sostenere Napoli ed i napoletani durante l'emergenza Covid 19. Stamattina, le mascherine sono partite da Zhengzhou dirette al Comune di Napoli. Si tratta di 50mila mascherine chirurgiche. Il vettore della spedizione, l'unico possibile, è quello postale e pertanto impiegheranno almeno 10 giorni per arrivare a palazzo san Giacomo. Saranno poi distribuite in base alle esigenze del momento a tutti i soggetti in prima linea in questa emergenza. “Ancora una volta va apprezzata la grande generosità del popolo cinese, che in questa come in altre occasioni non si è tirato indietro, e la straordinaria disponibilità della città di Zhengzhou nell’offrire un aiuto concreto alla nostra città “ affermano in una nota congiunta il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il consigliere Marco Gaudini.