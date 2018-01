Gli omicidi efferati del clan D'Ausilio: pena ridotta per il braccio destro del boss

La Corte di Assise di Appello di Napoli - III sezione - è stata chiamata a pronunziarsi su ben tre omicidi eseguiti tra il 2007 ed il 2009 dal clan D’Ausilio, operante a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta. Gli omicidi sono quelli commessi ai danni di Zito Antonio, Toller Giovanni e Colle Amedeo tra il 2007 e il 2009 e per i quali, all’esito dei primi due gradi di giudizio, D’Ausilio Domenico, Tripodi Roberto e Marigliano Gennaro avevano riportato la condanna all’ergastolo, mentre Scarpa Luca era stato condannato ad anni 28 di reclusione. Zito fu ucciso mentre era sul motorino in via Diocleziano, Toller rimase vittima di un agguato nei pressi dell'ippodromo di Agnano, Colle morì dopo essere stato pestato per lunghi minuti. In data 28/09/16 la Suprema Corte di Cassazione, all’esito delle arringhe difensive del pool difensivo composto dagli avvocati Aricò, Vannetiello, Krogg e Liguori aveva però annullato la condanna emessa dalla Corte di assise di appello - II sezione – disponendo un nuovo giudizio ai soli fini della rideterminazione della pena.

Oggi il collegio giudicante ha confermato l’ergastolo nei confronti di D’Ausilio e di Tripodi. Ma la decisione più significativa assunta dalla Corte riguarda l’altro braccio destro del capoclan, Marigliano Gennaro. Costui, seppur già in precedenza condannato per appartenenza ad associazione camorristica, ha ottenuto la riforma della sentenza di condanna all’ergastolo sostituita con quella di anni 26 di reclusione in accoglimento della richiesta formulata dall’avvocato Dario Vannetiello del Foro di Napoli. Grazie a tale decisione, Marigliano ha definitivamente cancellato il pericolo del “fine pena mai”.