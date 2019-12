I tifosi della Curva A abbandonano lo stadio San Paolo: "Ci vogliono clienti a teatro"

Con una forte presa di posizione i tifosi organizzati della Curva A hanno deciso di disertare lo stadio nelle gare interne del Napoli per protestare contro le numerose multe e sanzioni emesse dalla Questura napoletana nelle ultime settimane. Multe e daspo comminati a chi, nelle recenti gare al San Paolo, ha scavalcato, o anche ha deciso di sedersi in un posto diverso da quello assegnato. Questo il comunicato firmato Curva A e apparso su un volantino che gira in città.

"Mai ci saremmo aspettati che anni di amore incondizionato venissero ripagati con multe e sanzioni per un posto diverso rispetto all'abbonamento o per un lanciacori che cerca di incitare la curva a sostenere i colori, quei colori che non abbiamo mai tradito e sempre sostenuto in maniera trasparente per decenni senza alcun interesse secondario. La nostra Curva, infatti, è lontana dalle logiche opache che hanno riguardato alcune realtà e ha sempre preteso di poter sostenere la maglia predicando il rispetto di essa da parte di chi la indossa. Questa volta però ci sentiamo di dover rappresentare l'istanza di un popolo che con un lungo stillicidio si sta cercando silenziosamente di eliminare dal nostro amato San Paolo, vogliamo comunicare che non assisteremo più alle partite casalinghe del Napoli fino a quando a noi e alla nostra gente non sarà garantita la libertà di sostenere i colori rispettando chiaramente la legge ma facendolo con l'aggregazione e le modalità che hanno da sempre contraddistinto il sentimento spontaneo del nostro popolo. Ci voglio clienti a teatro, facciamoci rispettare. Curva A".