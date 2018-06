"Mio fratello diabetico non riceve cure adeguate in carcere: lo imbottiscono di tranquillanti"

Un detenuto del carcere di Secondigliano, Ciro Schisano, affetto da diabete mellito in forma aggressiva, non starebbe ricevendo le cure adeguate. A riferirlo è un congiunto di Ciro, che scrive: "Mio fratello ha bisogno di quattro iniezioni d'insulina al giorno. Abbiamo mandato un medico di fiducia a visitarlo, su suggerimento dell'avvocato, e il medico ha accertato che il suo stato depressivo, abbinato a farmaci come Xanax e Tavor che gli somministrano per tranquillizzarlo, non rende mio fratello assolutamente idoneo a una permanenza in carcere".



Ciro Schisano si trova ora all'ospedale Cardarelli, trasportato in codice rosso nel fine settimana, a seguito di una intossicazione da tranquillanti. La famiglia è preoccupata e chiede spiegazioni.