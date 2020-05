Cura al plasma, al via la sperimentazione nell'ospedale anti Covid di Boscotrecase

Il Comitato etico Campania Sud ha approvato ieri lo studio sperimentale multicentrico per l'uso di plasma da donatori convalescenti a scopo terapeutico nei pazienti affetti da Covid-19.

Il centro di ricerca attivato dal Comitato Etico Campania Sud vede coinvolti il covid center di Boscotrecase, i centri trasfusionali di Castellammare di Atabia e di Torre del Greco. Verrà valutata l'efficacia della somministrazione di plasma prelevato da donatori convalescenti da Covid-19 e infuso precocemente a pazienti affetti. L'efficacia verrà valutata sulla riduzione della necessità di ventilazione meccanica invasiva definita.

"Raccogliere il plasma mediante procedura di plasmaferesi con rapidità ed efficacia mettendolo immediatamente a disposizione del paziente che ne abbia necessità, rappresenta in questo momento una possibilità terapeutica. Ad oggi, tuttavia, non esistono studi in letteratura che ne dimostrino la fattibilità e l'efficacia nell'ambito dell'epidemia mondiale di SARS-CoV2. Già dalla prossima settimana il covid hospital di Boscotrecase sarà attrezzato con uno spazio dedicato alle donazioni aperte anche ai pazienti con età superiore ai sessant'anni. Per donare il plasma bisogna aver contratto la malattia ed essere guariti. Tra i donatori con ogni probabilità ci saranno alcuni dei guariti proprio presso l'ospedale di Boscotrecase", scrive in una nota l'Asl Napoli3 Sud.