Melanoma, con l’immunoterapia il 58% dei pazienti vivo a 3 anni

Con l’immunoterapia il 58% dei pazienti affetti da melanoma è vivo a 3 anni. I dati sono emersi da due importanti studi condotti dall'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e presentati al Congresso della Società europea di oncologia (ESMO) in corso a Madrid. Per la prima volta grazie alla combinazione di due molecole immunoterapiche, nivolumab e ipilimumab, il 58% dei pazienti è vivo a 3 anni. La conferma dell'efficacia della combinazione di queste due molecole arriva dallo studio CheckMate-067 che ha coinvolto 945 persone.

“Il 58% dei pazienti trattati con la combinazione - ha spiegato Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore Unita' di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale - è vivo a tre anni. Si tratta di un dato senza precedenti che rende concreta la possibilità di cronicizzare il melanoma in più della metà dei casi. Inoltre a tre anni il 59% dei pazienti trattati con la combinazione era libero dalla necessità di ulteriori terapie". A Madrid è stato presentato anche un altro importante studio, il CheckMate-238, appena pubblicato sul New England Journal of medicine, che dimostra che il trattamento precoce con l'immunoncologia può determinare benefici a lungo termine nei pazienti colpiti da questo tumore della pelle. “Il trattamento con nivolumab - ha dichiarato Ascierto, senior author dello studio - ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a ipilimumab, la prima molecola immunoncologica approvata. Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a Napoli: tutti con malattia avanzata. Si aprono quindi nuove prospettive nella terapia adiuvante del melanoma, cioè dopo l’intervento chirurgico proprio per ridurre il rischio di recidiva. I tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%".

Nel 2016 in Italia sono state registrate 13.800 nuove diagnosi di melanoma. L'Istituto partenopeo si è distinto anche per un altro lavoro presentato a Madrid: il CheckMate-224020. In questo studio sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi tra cui il melanoma. “In questo caso, - ha proseguito Ascierto - la combinazione di nivolumab con relatlimab, una nuova molecola immunoncologica inibitore del recettore LAG-3 ha permesso di ottenere una tasso di risposte complete pari all'11,35%. Rilevante è stato il ruolo di LAG-3: i pazienti che esprimono questo recettore nel tessuto tumorale presentano risposte decisamente migliori. In particolare il tasso di risposte in questi malati e' stato del 18%".