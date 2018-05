Siena, cuoco napoletano condannato a 15 anni per violenza sessuale in Germania

Un 57enne di Arzano, residente a Colle Val d'Elsa (Firenze) e cuoco di professione, è stato arrestato dai Carabinieri fiorentini in esecuzione di un mandato disposto dall'Autorità Giudiziaria di Monaco di Baviera. La notizia è riportata da RadioSienaTv. Il cuoco napoletano è stato condannato a 15 anni di reclusione per una violenza sessuale (con lesioni personali) commessa ai danni di una cittadina tedesca, avvenuta nel maggio 2002. Dopo le formalità il 57enne - celibe e già con diverse denunce a suo carico - è stato recluso nel carcere 'Santo Spirito' di Siena in attesa dell'estradizione in Germania.