Vomero invaso dai rifiuti, la protesta della Municipalità

Rifiuti ovunque, accatastati l'uno sull'altro. Era una scena che non si vedeva da tempo in città - almeno con tale frequenza - e che mai come in queste festività sta tornando prepotentemente alla ribalta.

Non soltanto nel centro storico, che pure registra casi estremi come quello reso pubblico stamane dal consigliere regionale Borrelli nella zona del Pellegrini. Anche al Vomero è piena emergenza.

Il presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, Paolo de Luca, ha pubblicato ulteriori fotografie del degrado in cui versano le strade, protestando per la mancata raccolta, tra gli altri, anche degli ingombranti.