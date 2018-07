Fuorigrotta, la denuncia dei residenti: "Campane sommerse dai rifiuti"

Proseguono le lamentele dei residenti di Fuorigrotta, esasperati dal degrado in cui versano intere strade del quartiere.

Questa volta, a denunciare cumuli di rifiuti abbandonati a se stessi da Asìa, sono dei professionisti che abitano nei pressi di via dei Missionari, la strada che unisce via Giulio Cesare a via Campegna.

Come dimostrato da una foto inviata alla nostra redazione, accanto alle campane della differenziata si continuano ad accumulare sacchetti non racolti.