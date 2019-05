Lunedì nero per i trasporti: ritardi in Cumana e in Circum

Un guasto a un convoglio tra le stazioni Gerolomini e Dazio ha provocato il blocco della linea Cumana questa mattina intorno alle 8 e 30. Per circa mezz'ora il servizio è stato sospeso a causa del blocco del convoglio che è rimasto fermo all'interno di una galleria. La circolazione ha subito forti ritardi e i treni sono ripartiti solo da pochi minuti creando numerosi disagi ai viaggiatori.

Rtardi in Circumvesuviana

Grossi problemi si sono registrati anche lungo le linee della Circumvesuviana. Diversi treni in partenza da Napoli, sia verso Torre Annunziata che verso Baiano, sono stati soppressi mentre quello per Poggiomarino delle 7 e 25 è partito in ritardo. Un brutto modo di cominciare la settimana per i pendolari napoletani costretti da tempo a subire problemi lungo le linee della provincia partenopea.