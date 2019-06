Frana a Pozzuoli: Cumana in tilt

Si sentono ancora oggi gli effetti della frana che ha colpito ieri Pozzuoli dove è crollato un pezzo di costone lungo via Fasano. A subire i danni maggiori è la circolazione ferroviaria lungo la linea della Cumana completamente in tilt questa mattina, 3 giugno. I treni stanno subendo forti ritardi e la circolazione è completamente paralizzata.

L'intervento dei tecnici

I tecnici delle Ferrovie stanno provvedendo all'installazione di uno scambio ferroviario per riuscire a deviare il traffico lungo il tratto che corrisponde al punto della frana. Sarà necessario far viaggiare i treni lungo un altro binario rispetto a quello coinvolto nel crollo. Centinaia di pendolari sono bloccati nelle stazioni in attesa del passaggio dei treni lungo la tratta Pozzuoli-Cantieri.