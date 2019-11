Infiltrazioni d'acqua tra i binari, Cumana interrotta tra Gerolomini e Pozzuoli

Disagi sulla linea Cumana gestita da Eav per alcune infiltrazioni dovute alle piogge degli ultimi giorni. Lo rivela l'Eav, che ha comunicato: "Interruzione tratto ferroviario linea Cumana. La linea Cumana è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli per consentire verifiche alla linea rese necessarie in seguito alle infiltrazioni riscontrate sul percorso, conseguenti alle piogge ininterrotte degli ultimi giorni. I treni in partenza da Montesanto limiteranno a Gerolomini mentre quelli in partenza da Torregaveta limiteranno a Pozzuoli. E' stato istituito servizio sostitutivo di autobus tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli".

