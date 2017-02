L'annuncio di De Luca: "A Cuma piena balneabilità dal 2018"

"Avviamo due degli interventi strategici della nostra amministrazione, a cominciare dalla depurazione della fascia costiera, consegnando i lavori per la riqualificazione dell'impianto di depurazione di Cuma". Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, si sofferma sulla cerimonia di stamane. "La questione della depurazione è un calvario che va avanti da anni. Si è perso tempo perché per le gare abbiamo dovuto attendere il ministero delle Infrastrutture. Non succederà più: le gare le faremo noi". Previsto "un investimento di 50 milioni di euro per i lavori e 100 milioni per la gestione nell'ambito di un intervento complessivo sui depuratori di mezzo miliardo. Per i lavori staremo con il fiato sul collo delle imprese per avere la conclusione dei lavori entro 13 mesi. Per l'estate del 2018 potremo avere la piena balneabilità del mare. Entro marzo consegneremo alle imprese gli impianti di Napoli Nord e dei Regi Lagni e ad aprile Acerra e Marcianise".