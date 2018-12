Ctp, è un Natale difficile: lavoratori senza tredicesima

Natale difficile in casa Ctp. I fondi di provenienza Città Metropolitana non sembrano aver risollevato l'azienda del trasporto pubblico, ancora in crisi profonda. Per i suoi lavoratori le Festività sono senza tredicesima in busta paga.

Adolfo Vallini, del coordinamento regionale Usb, spiega che una delegazione di dipendenti ha manifestato ieri mattina all'esterno di Palazzo San Giacomo, questo "a ricordare che oltre le promesse e gli slogan elettorali esistono i fatti".

L'accusa è al sindaco mentropolitano de Magistris: dipendenti della Ctp e lavoratori dell’indotto sono rimasti a Natale senza tredicesima e con pesanti dubbi sul futuro dell'azienda. La speranza - spiega Usb - è che "finalmente si trovi una soluzione definitiva per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini di oltre 70 comuni dell’area metropolitana e un futuro sereno ai lavoratori.